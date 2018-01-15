新加坡报业控股与星和将深化医疗保健、零售和教育等领域之间合作

经过两年硕果累累的合作后，新加坡报业控股与电信公司星和延续彼此间的战略合作伙伴关系，并且有意往医疗保健、零售和教育等领域深化合作。

新加坡报业控股执行总裁伍逸松与星和公司总裁陈东海于星期一下午，在星和位于乌美的StarHub Green大楼签署合作谅解备忘录。

报业控股与星和下来两年除了继续在广告行销、内容制作及分发、数据分析，以及市场行销四大方面合作，也有意探讨在新的领域，如：医疗保健、零售和教育等，展开更多合作项目。

根据联合文告，星和客户日后可在星和串流服务StarHub Go的平台上，看得到报业控股制作的内容。

星和也会播放和推广报业控股电台的内容，包括华语电台UFM 100.3，新的华语电台96.3好FM、英语电台Kiss92和ONE FM 91.3，以及新的英语电台MONEY FM 89.3。

新合作也可能包括星和把它的连接和数码解决方案供应给报业控股，以及报业控股旗下的旺年护理之家（Orange Valley Healthcare）和汉文教集团（在报业控股收购75％股权前为“汉语文中心”）等。

两家公司也会探讨开发与物联网和智能零售等相关的解决方案。

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