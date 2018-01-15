毛广岛炼油厂偷油案 九人被加控罪状

毛广岛炼油厂偷油案，11个率先被控上法庭的其中9名嫌犯，今早被加控控状。

本报日前报道，本地发生首起炼油厂偷油事件，包括蚬壳公司职员在内的九名男子被控监守自盗，这九人分别是新加坡籍男子莫哈默阿里（51岁）、吴志强（48岁）、莫哈默伊拉布辛（52岁）、阿都拉迪夫（59岁）、蔡志忠（35岁）、许俊伟（35岁）、谢国辉（41岁）、祖安迪（41岁）和慕扎法（36岁）。

他们本月9日首次被控上法庭，之后被还押协助调查，今早再度被带上法庭面对新控状。另外，两名油槽船职员涉嫌接收部分被偷取的燃油，同样在本月9日被押到国家法院面控，他们的案件将在明天过堂。

其中莫哈默阿里、吴志强、莫哈默伊拉布辛、阿都拉迪夫被加控一项罪状。另外五人则被加控两项罪状，他们被加控后，法官下令再还押一周，案件将在下周一再次过堂。

根据最新控状，他们都再次面对监守自盗的控状，涉案日期分别是去年11月11日、11月14日和12月31日，涉及价值分别为16万5000元、46万5520元和59万2295元的燃油。

本月14日，另外三人黄福德（54岁）、陈振川（45岁）和越南籍男子段旋丹（46岁）被控接收犯罪赃物控状。

截至目前为止，已有14人被控上法庭。

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