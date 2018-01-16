教育部幼稚园幼一新生报名下个月开始

教育部的24所幼稚园将在下来两个月开始接受2019年的幼一新生报名。

报名开放给出生于2014年1月2日至2015年1月1日的新加坡公民或永久居民子女。

根据教育部今早发出的文告，13所幼稚园将在下个月24日和26日（星期六和星期一）举行登记活动，时间为上午9时至下午2时。当中包括花拉公园（Farrer Park）和康林（Sengkang Green）等幼稚园。

另11所幼稚园则在3月3日和5日（星期六和星期一）举行登记活动，时间也是上午9时至下午2时。其中有义顺、培林（Punggol Green）和培景（Punggol View）等幼稚园。

上述幼稚园也都会在接受登记那周的星期六（既2月24日或3月3日）上午9时至下午2时举行开放日。届时，有兴趣的家长可到幼稚园参观设施和了解幼稚园所提供的课程内容及活动。

预知更多详情，可上网浏览www.moe.gov.sg/moekindergarten或电邮至contact@moe.gov.sg，或在办公时间（星期一至五上午8时30分至傍晚5时30分，以及星期六上午8时30分至中午12时30分）拨电68722220查询。

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