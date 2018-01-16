“中医”被控无牌行医

六旬多病男子听信马西岭一住家“中医”，放弃西医治疗改付万元费用，15个月内每周上门接受治疗后死于肾衰竭，“中医”被控无牌行医和非法分名片推销治疗法。

被告王楚金（69岁，Wong Choo Kum）否认罪行，案件昨天开始在国家法院进行审讯，今早续审，他没有聘请代表律师，选择自行抗辩，穿拖鞋独自出庭。

据控状，被告被指在没取得中医资格的情况下，于2013年11月1日至2015年初，在马西岭巷第16座组屋13楼的住家为死者诊病，检查脉搏和观看他的舌头，还说他会中风和患癌，然后开给他一些中药预防和治疗糖尿病和其他症状，抵触了中医法令。

据了解，单位是他与女友和一个女儿同住。另一项控状则指他在2013年9月，在马西岭巷第19座组屋，分发印有宣传他个人资料和治疗范围的名片。 因限制令，媒体不可报道死者的名字，只知他在2016年1月过世时60岁，死因是肾衰竭。

庭上揭露，被告2013年11月至2015年2月“医治”死者，之前他患糖尿病、高血压和高胆固醇等，本来服用西药，但妻子（63岁，家庭主妇）说他后来听信被告可在13次疗程后治愈他的病症，就放弃吃药，“专心”接受被告的治疗。

被告否认指控，辩称他不是中医，也不曾用中医法医治任何人。

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