耶鲁-国大学生将有机会修读医学博士课

（早报讯） 从今年新学年起，耶鲁-新加坡国立大学学院学生有多一项课程选项，可在完成博雅教育学士课程后，继续到杜克-新加坡国立大学医学院修读医学博士课程。他们在完成共八年课程后，可获理学或文科学士荣誉学位以及医学博士学位。

耶鲁-国大学院与杜克-国大医学院今天宣布推出这项新的双学位计划，希望培养精通社会科学与人文专长的临床医学专才。

两校在联合文告中指出，新计划在今年8月开始，有兴趣的学生可通过耶鲁-国大报名，成功申请者将获学额到耶鲁-国大念四年学士课程，以及在有条件情况下获得杜克-国大医学院的医学博士课程学额。

学校会评估申请者对医学的兴趣、对社区服务的热忱、在学业成绩与领导能力的表现。成功被录取的学生在耶鲁-国大念完第三年后，得呈交正式的申请给杜克-国大医学院。学生必须取得优越的成绩，完成医学院入学测试（简称MCAT）、参与有意义的医疗相关活动等。

杜克-国大医学院的医学博士学位课程为期四年，其中一年让学生投入研究工作，旨在培养临床医疗专才。完成这项新计划的学生会获颁耶鲁-国大的理学学士荣誉学位或文科学士荣誉学位，以及杜克-国大医学院的医学博士学位。

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