豪雅外科光学在新加坡设立首个海外研究中心

（早报讯）全球领先的人工晶状体生产商豪雅外科光学，选择在新加坡设立首个海外研究中心，积极推进白内障研究。

白内障是本地最常见的眼疾之一。约八成年长国人患不同程度的白内障，每年在本地进行的白内障手术超过三万宗。白内障也是全球失明病例的首要导因，多达350万人因白内障病情恶化而失明。最常见的白内障手术是摘除病人浑浊的眼球晶体，并植入人工晶状体（intraocular lens）以改善视力。

豪雅外科光学（HOYA Surgical Optics）今天上午在位于启奥城（Biopolis）的Chromos大楼为新研究中心举行开幕仪式。豪雅外科光学隶属在日本起步的豪雅株式会社（HOYA Corporation），目前只在日本设研究中心。

新加坡经济发展局局长庄凯峰致辞时说，豪雅在新加坡汇集研究、生产和商业团队，能很快速地重复测试产品，扩大生产版图；在新加坡设研究中心除了凸显豪雅对亚洲市场发展前景持乐观态度，也反映出有意进军亚洲新兴市场的生物医药等多个不同领域的众多企业，都对新加坡这个综合中心倍感信心。

豪雅外科光学约15年前在本地设制造厂，六七年前也把全球总部移居本地。制造厂、总部和研究中心占据一整层楼。

豪雅外科光学总裁约翰·哥特曼·拉森（John Goltermann Lassen）说，日本中心将着重在产品设计，新加坡中心侧重在构想与研发新科技和解决方案，并在本地制造这些产品科技。

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