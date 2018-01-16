国家公园局下月扩大租用园地计划

国家公园局扩大“租用园地计划”，从2月10日起，再开放多五个公园的花床，为公众提供更多蔬果和花草种植空间。

这五个公园是勿洛镇公园（Bedok Town Park）、蔡厝港公园（Chua Chu Kang Park）、白沙公园（Pasir Ris Park）、盛港河滨公园（Sengkang Riverside Park）和义顺公园（Yishun Park），可供租用的花床共有220个。

公园局今天发文告说，有兴趣当“农夫”的居民可在2月10日当天上午9时至下午3时，携带身份证前往以上公园申请，成功申请者可从今年5月开始，在租用的园地种植蔬果及花草。

公众每年支付57元，就可拥有2.5平方米的“自家”花床，自由种植各种蔬果花草。花床租约每隔三年须申请更新。

“租用园地计划”在2016年7月推出以来，在园艺园林（HortPark）、榜鹅公园（Punggol Park）、金文泰林公园（Clementi Woods Park）和碧山－宏茂桥公园的共480个花床已全部被租用，反应非常热烈。

开辟更多社区种植空间，是公园局“蔬果种植总计划”（Edible Horticulture Masterplan）的重点措施之一。到2019年，公园局会把计划推广到全岛11个靠近组屋区的公园，到时可租用的花床将超过1000个。

欲了解租用园地计划详情，可浏览公园局网站www.nparks.gov.sg。



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