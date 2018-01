滨海快速公路部分隧道因水管爆裂关闭

陆路交通管理局今晚9时16分发推文说,朝东海岸快速公路(ECP)方向的滨海快速公路(MCE),在中央林荫道出口前,发现障碍物。

Obstacle on MCE (towards ECP) before Central Blvd Exit. MCE closed before Central Blvd Exit

据了解,MCE内的水管爆裂,导致部分隧道关闭。有网民在面簿上分享隧道内的情况。

新捷运也发推文表示,由于部分道路关闭,30号巴士将不在炮台路和蒙巴登路的两个车站停留。

Please be informed that Service 30 will skip 2 bus stops along Fort Rd & Mountbatten Rd (bus stop codes 91081 & 91091) due to road closure.