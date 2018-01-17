职总英康医疗保险客户可上网投保索赔

（早报讯）职总英康推出新线上平台，让消费者能自己上网申请医疗保险，或在住院后申请索赔等，也可查询到不同医院接受同一种疗程的预估医药费等。

职总英康（NTUC Income）星期三宣布推出的这个线上平台，目前开放让消费者申请的是私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）。

新客户若没有任何的现有疾病，他们的保险申请可在上网五至十分钟内获得批准。

线上平台加入的预防过度投保的措施包括：强制规定用户预先查找资料，确定自己尚未投保任何IP，才可继续申请程序。

此外，通过线上平台购买保单的“反悔期”（free look period）也延长，从原本的21天大幅增至90天，让消费者有90天可取消保单的期限。

住院前后的任何索赔也可很快地完成。投保人只需拍下医药费账单，上传到线上平台就可申请索赔，省去他们需书面提呈医药费账单的麻烦。

线上平台也提供一个搜索功能。公众可根据他们有意入住的是公共医院或私人医院，查找约80种常见疾病疗程的预估医药费。相关资料来自职总英康历年来的索赔申请。

可使用线上平台（healthinsurance.income.com.sg）购买保险者的年龄需介于16岁至61岁。

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