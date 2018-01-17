【更新】两所本地国际学校疑发生企图拐学生事件

本地两所国际学校的英国籍女中学生被指遭陌生男子搭讪“诱惑”他们上车的两起案件，较早前协助警方调查的一名男子，警方已经确认涉案男子没有特别意图，警方也已经将调查结果告知女学生的家长。

据了解，上述男子涉及在1月11日的傍晚，被指向女学生搭讪叫对方上他驾驶的货车。该名男子当时以下雨为由，建议载女学生一程。

警方今天傍晚在面簿发文告透露上述信息，并指出警方也在调查另一起案件中涉及的女司机。由于案件还在调查中，警方促请公众不要进行揣测。

国际学校世界联合书院（United World College）的一名女中学生，上周四在路边等候巴士时，被一名开白色货车的男子叫她上车。昨天，东陵信托学校（Tanglin Trust School）的另一名女中学生，也被一辆白色货车截停叫她上车。两名女学生的家长和学校过后向警方报案。

本报较早前报道，两所国际学校近日相继针对该校的女学生被陌生男子叫住坐上货车，马上发出电邮知会和通知学生家长交代事故的来龙去脉，并呼吁家长提醒孩子如何提防陌生人与尽量结伴同行前往学校。

记者上午走访世界联合书院，发言人向本报表示，上周四下午5时多该校一名女学生在路边等候巴士时，被一名开着货车的男子“接近”。对方叫女学生上他的货车，女学生没有理会对方，同时马上走到对面方向，将自己的遭遇告知她认识的大人，事发后女学生的家长已经前往警局报案。

东陵信托学校发言人受询时也说，昨天中午12时多该校一名女学生从环线地铁纬壹（one-north）走过来学校时，途中遇到一辆白色货车，货车上有两个人，他们诱惑（entice）女学生上车，女学生没有理会他们，两人竟然走下车继续说服她，女学生赶紧加快脚步摆脱他们，安全走进学校后马上向管理层汇报，学校立刻通知女学生的家长，并建议他们尽快跟警方报案。学校过后也向警方备案，希望警方能尽快展开调查。

据了解，两名被陌生男子接近的女学生，年龄都是介于10多岁。

警方证实接获上述报案，并指已确认其中一起案件司机的身份。司机目前正协助调查。

警方呼吁公众不要案件调查过程中揣测案情。

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