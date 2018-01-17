航空业产业转型蓝图正式推出

航空业产业转型蓝图今天正式推出，旨在提高生产力、推动新兴科技创新，以及协助国人抓住新的就业机会，推动航空业在未来三年内达到40亿元的增值目标。

贸工部长（工业）易华仁今天下午在裕廊集团位于实里达航空园的业者交流活动上致辞时，宣布推出航空业产业转型蓝图。

他说，政府将透过产业转型蓝图，推动航空业在2020年之前达到40亿元的增值目标，以及创造约1000份新工作。

提高生产力方面，易华仁说，政府会协助企业投资新设备和自动化技术，也会协助企业深化技能，改善流程。

至于推动新兴科技创新，他说，政府机构会促进业者开发更多与航空业有关的科技，并把这些科技商业化。政府着重的领域可包括工业物联网、增材制造、供预测维修和资产优化工作使用的数据分析，以及先进材料。

易华仁说，政府也推出了航空业技能框架，协助国人掌握相关技能。该框架集合了航空业利益相关者、工会、教育机构和培训机构的意见，列名业内四大领域的就业机会，涵盖86种工作。

这是政府至今推出的第17个产业转型蓝图。根据经济发展局的数据，航空业过去20年的增值额每年平均增长7％，是新加坡经济的关键增长领域。

2016年，航空业的增值额共计35亿5000万元，聘用人数共计2万1000人，当中80％是本地人，多数从事高技能工作。

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