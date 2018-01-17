物流公司董事走私香烟 判坐牢40个月罚款870万元

物流公司董事因走私漏税香烟，被判坐牢40个月，罚款870万元。

新加坡关税局文告说，伊斯干达（Iskandar Bin Abu Bakar，44岁）于去年7月6日被逮捕。当时，海关执法人员正对樟宜航空货运中心进行突击检查，发现其中两个申报装有机器零件的货柜装有3050箱漏税香烟。木箱原被安排送到伊斯干达的物流公司。

当局调查显示，香烟由伊斯干达从印度尼西亚雅加达订购，他安排另一名新加坡人哈士布拉（Hashbullah Taufiq bin Mohd Amin，44岁）从货柜中领走并重新包装香烟。伊斯干达也计划用自己的汽车，分不同趟次往来货运中心以载送香烟。

关税局人员过后检查伊斯干达的汽车，发现里头载有价值超过12万新元的我国钞票和外国货币，另外还有一箱及25包漏水香烟。所有漏税香烟过后被充公，据估计，所逃缴相关税收及消费税分别达28万7330元以及2万1000元。

由于伊斯干达在2008年曾因走私500箱香烟被判坐牢12个月，在重犯罪名下，他可被判坐牢不超过6年，并被罚款所逃缴消费税不下30倍的款额。

另一方面，涉嫌走私香烟的哈士布拉则被判坐牢30个月。

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