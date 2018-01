南大推出博物馆学与策划学文学硕士课程

南洋理工大学推出本地首个博物馆学与策展学文学硕士课程,培养新一代文化艺术领域的领导人。

文化、社区及青年部长傅海燕今天傍晚于亚洲文明博物馆为新课程主持推介。博物馆学与策展学文学硕士(Master of Arts in Museum Studies and Curatorial Practices)将从今年8月起开班授课,第一批学生预计招收20人。

新课程范围包括国际艺术史、创意与批判性写作、艺术教育与宣传、艺术机构管理与营销、政府机构活动与政策管理、艺术展销会与展览的营销与策划等。

学生可选择专修博物馆学、策展学或是两者结合。学生也必须在完成研究论文,或是参与为期十周的专业实习之间二选一。

根据去年的新加坡文化统计报告(Singapore Cultural Statistics),我国艺术文化领域的总增值从2010年的约140万元增至2015年的170多万元。政府在这些领域的拨款也有大幅增加趋势,从2010年的4亿9590万元增至2016年的7亿1270万元。

公众对文化艺术活动的支持度也普遍提高,例如博物馆和文化机构的访客人次从2010年的270万增至2016年的510多万;艺术表演等售票活动的观众人数也从2010年的约150万增至2016年的180万。

