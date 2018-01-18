（早报讯）新加坡今年后将不再举办WTA总决赛。

职业女子网球员协会（WTA）和新加坡旅游局宣布，双方将不再续约，我国将在今年10月21日至28日于新加坡室内体育馆最后一次主办WTA总决赛。WTA已经在今早宣布，选定中国深圳为该项赛事的新举办地，深圳将在2019年至2028年举办这一赛事，赛事总奖金比目前足足提升了一倍。

新加坡旅游局发布的声明写道：“五年的主办合约将在2018年结束，新加坡旅游局和新加坡体育理事会一起评估了续约的可能性，但最终决定不续约。”

新加坡在2014年从伊斯坦布尔接棒，主办由每年表现最佳的八名女单球员和八支女双组合参加的WTA总决赛。WTA总决赛在本地举办的首年便吸引到12万9000名球迷观赛，去年则吸引到13万3000名球迷，创下了该项赛事的历史纪录。在2016年时，WTA总裁西蒙曾表示，WTA希望为总决赛找到一处永久举办地。他当时说，WTA愿意“自豪地将新加坡称之为家。”

不过，曼彻斯特、布拉格、圣彼得堡和深圳都在去年表达了主办WTA总决赛的意愿。WTA最终选定深圳为下一个举办地。WTA表示，深圳将在市中心为WTA总决赛兴建一座可以容纳1万2000人的新场馆，比赛总奖金也将提升至1400万美元（约1856万新元），比目前的700万美元（约928万新元）提高了足足一倍。

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