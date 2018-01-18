中小型汽车拥车证供应削减7.3％

（早报讯）汽车常年增长率从下月起降为零，加上旧车杀车率持续放缓，导致中小型汽车未来三个月的拥车证配额削减7.3％。

陆路交通管理局今早公布今年2月至4月的拥车证配额，可供市场投标的拥车证共计2万5636张，每月平均只有8544张，比之前三个月减少1％。

其中，主要应付大众市场需求的中小型汽车（A组）的拥车证配额，每月平均只有3115张，比之前三个月减少245张（7.3％）。

大型及豪华车（B组）拥车证则多了31张（1.1％），月均2779张。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）拥车证则增加107张（10.4％），每月1132张。

货车和巴士组（C组）拥车证稍微多了8张（1.6％），月均493张。电单车（D组）也多了8张（0.8％），月均1025张。

陆交局是根据过去三个月的实际报销车辆数量，加上车辆年增长率和其他因素，计算未来三个月的拥车证配额。

从2月起，汽车和电单车的常年增长率将降为零，即不再允许继续增长，而是主要根据杀车率来填补替代需求。

为让商家和企业有更多时间提高物流运作效率，减少所需的商用车数量，C组的0.25％常年增长率则维持不变，直至2021年首季。

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