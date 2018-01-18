康福德高德士明天起实行动态计费

康福德高旗下约1万3600多辆德士从明天起实行动态计费，乘客可通过优步应用召车，车资预计比uberX私召车低约5至10％。

优步与康福德高今天举办活动宣布推出名为UberFLASH的新服务，结合德士和私召车平台，让乘客只需通过优步应用，就可同时召德士或私召车，缩短候车时间。

康福德高在上月初宣布，以总值6亿4200万元收购优步子公司狮城控股的51％股权，后者拥有狮城出租公司（Lion City Rental）约1万4000辆私召车。根据合作协议，康福德士司机可接优步应用的电召订单。

UberFLASH每趟车程的基本车资是3元，与uberX一样，但比竞争对手Grab的JustGrab高出五角；它每跑一公里收费4角5分，每分钟收费2角。

康福德高总裁洪维能在活动上指出，UberFLASH是优步与康福德高之间首个合作项目，双方可互相借用彼此的优势改善服务，让司机和乘客获益。

他说：“有了UberFLASH，乘客可通过应用提供的几万辆车电召到最靠近的私召车或德士。与此同时，司机也可通过更有效的分配接到更多电召订单。这是个双赢的局面。”

优步新加坡区总经理曾怀彦则指出，可通过科技更有效地使用现有资源。

他说：“这意味着乘客能有更多快速可靠和便宜的车程选择，优步司机和康福德高德士司机则能有更好的赚钱机会。”

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