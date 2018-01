武吉班让轻轨发生列车故障,服务暂停运作。

陆路交通管理局通过MyTransport.SG应用发出信息,指蔡厝港站至凤凰站(Phoenix)的武吉班让轻轨服务暂停行驶。

SMRT推特也刊登相了同信息。

[BPLRT]: No train service between #ChoaChuKang and #Phoenix due to a train fault. Free bridging bus services available across BPLRT. Free regular bus services available at affected stations.