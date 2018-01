蔡厝港站至凤凰站(Phoenix)的武吉班让轻轨服务已经逐渐恢复。

SMRT在官方推特发出推文说,列车故障已经解除,轻轨服务正逐渐恢复。

武吉班让轻轨在1月12日下午曾一度出现故障,导致服务暂停四小时,直至傍晚6时27分才恢复。

SMRT当时透露,列车故障是因为在靠近吉丰(Keat Hong)轻轨站一个让无人驾驶列车准确停下的信号磁带(Signal Stop Tape),遭一列轻轨列车破坏。

[BPLRT] Fault cleared. Normal train services across BPLRT gradually being restored. Free regular bus services and bridging bus services available until 1700hrs.