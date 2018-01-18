涉及540万元骗案男子落网

冒充“中国官员”骗女子540万元，一名20岁马来西亚籍涉案男子落网，预料明天被控上法庭。

我国警方晚上发出文告说，去年11月，一名女子落入“假中国官员骗局”，相信骗子的话，要她交出所有财物以协助调查，一周内被骗走约540万元。

警方调查显示，女受害人在本地不同地点把钱交给不同的陌生人，嫌犯事后离开我国。

本月16日，其中一名20岁的涉案男子在吉隆坡落网，过后在马国皇家警察协助下，本月18日被押回新加坡，明天将在接受赃物罪名下被控上法庭。如果罪成，他将被判最高5年监禁、或罚款，或两者兼施。

商业事务局局长周祥泰对马国皇家警队协助逮捕男子表示感谢。

他说：“我们将不遗余力地追查、逮捕和控告这些罪犯和他们的钱骡。虽然他们可能试图离开我国逃避刑责，但这次逮捕证明了我国和外国警方依然坚决将他们绳之以法。”

警方提醒公众若接到来历不明的电话，应采取以下措施：

■不要接电话，骗子可能采用科技隐藏真实的电话号码，让人以为是本地来电；

■不要汇钱，没有政府机构会通过电话要求汇款；

■不要通过电话或是在网上提供任何个人资料，如网上银行户头资料和一次性密码等；以及

■先征询亲友意见，以免做出错误决定。

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