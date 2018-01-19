SMRT：3月整条东西线周末缩短运行时间

（早报讯）下个月农历新年前后的周末，地铁东西线和南北线将不会缩短运行时间，但为争取更多工程时间，3月整条东西线将在星期五和周末，以及学校假期其中两个工作日晚上缩短运行时间。

SMRT中午发文告宣布接下来两个月地铁缩短运作时间的安排详情。

在本月缩短运行时间的东西线10个地铁站，将继续在2月第一个星期五和六提前在晚上11时关闭，星期六和星期天早上延迟至8时发车。

不过，相信是考虑到农历新年的缘故，2月其他三个周末不会受影响，也不会有地铁站在星期天全天关闭。

这10个站是巴耶利峇站至巴西立站，以及博览站和樟宜机场站。

当局将在受影响路段继续提供四条接驳巴士路线，方便乘客搭巴士往来这些地铁站，或转搭其他地铁线。

到了3月，整条东西线的所有35个地铁站将受影响，除了在每个星期五和周末缩短运行时间，学校假期的星期一（12日）和星期三（14日），列车也会提早在晚上10时30分停运。

3月也不会有地铁站在星期天全天关闭。有关接驳巴士的安排将在稍后公布。

SMRT说，全线缩短运行时间，是为了让多个工程团队同时进行各种维修与地铁更新工程，也加快在今年6月前，完成东西线列车信号系统的提升工程。

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