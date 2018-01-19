傅海燕：文社青部将继续为跨社群交流提供平台

对于教育背景、住房类型相同的新加坡人，倾向形成各自的小圈子，文化、社区及青年部长傅海燕说，政府对此感到关注，但不会过分担忧，因为整体上，国人的社交网络还是相当具多样性的。

文社青部的任务是继续为跨社群交流提供平台，确保所有国人无论出身背景、社会阶层，都会有机会参与文化艺术、体育活动以及志愿服务，扩大各自的社交圈子。

傅海燕日前接受媒体访问，回顾文社青部去年的工作重点及成效时，对新加坡国立大学李光耀公共政策学院政策研究去年12月公布的一项调查做出回应。

上述调查获文社青部支持。研究员对3000人展开抽样调查，以了解受访者视之为关系密切的亲友，是否与他们同属一个社群。结果显示，国人在密友圈子中相当容易找到不同性别、年龄、种族和宗教信仰的人，但教育背景和住房类型差异所造成的社会分化似乎较难跨越。

傅海燕说：“对这个现象，我们是否关注？确实是的……至于是否感到很担忧，我想并不会。如果我们从以全方位的角度看这份调查，你会发现，国人的社交网络是相当具有多样性的。”

对国人较常与自己同样教育背景和住房类型的人接触，傅海燕认为，这也是人之常情。例如，某所学校的校友，每逢校庆或过年，自然有机会碰面。

“从文社青部的角度来看，我们不想生硬整地将这类小圈子拆开，而是要为不同社会背景的人提供相互交流的机会，而通过体育、文化艺术，以及志愿服务都是很好的途径。”

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