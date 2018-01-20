“健康伙伴”计划年内扩大至整个东海岸集选区 未来三年扩至西部

卫生部将在今年把“健康伙伴”计划扩大至整个东海岸集选区，未来三年也会把计划推广至西部，提高更多居民的健康意识，协助他们更好地对抗糖尿病。

卫生部长颜金勇今早参观东南部“健康伙伴”（Health Peers）计划培训课程时宣布上述消息。

卫生部在前年4月向糖尿病宣战，动员全国人民对抗糖尿病。为响应号召，樟宜综合医院与东南社区发展理事会携手推出“健康伙伴”（Health Peers）计划，让接受过培训的志愿者为实乞纳社区的糖尿病患者及高风险人士提供对抗糖尿病的知识，并鼓励他们培养更健康的生活方式。

计划从去年推出至今已培训76名健康伙伴。他们会轮流走访居住家查询健康情况，为他们提供对抗糖尿病的建议，必要时也会请医院医生和护士一同拜访居民。

颜金勇透露，计划推出已见成效，政府会在接下来一年将计划扩大至整个东海岸集选区，国立大学医学组织也会与西南社区发展理事会合作，接下来三年推出类似计划，协助西部居民对抗糖尿病。

他说：“对抗糖尿病不仅仅是政府的责任，还要有基层组织的参与。很庆幸社区接下来也会一同合作在这些地区推出计划，协助居民保持健康，一同对抗糖尿病。”

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