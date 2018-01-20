南大《南洋纪事报》：研究生去年非礼17岁少年

南洋理工大学学生刊物《南洋纪事报》报道，警方正在调查一起南大研究生去年11月在宿舍中非礼一名17岁少年的案件。

这名少年指他被该名研究生误导，以为正参与一项研究计划，所以和研究生见面，结果遭到非礼。

他说，他在网上看见有人发布了一个“身体刺激研究”广告，附上了“南大研究人员”的联系方式，于是报名参加。

该广告称要征集中学至大专学府学生进行“轻微的感官接触”，并言明会稍微限制研究对象的活动，以确保实验数据收集的一致性。

刊登在Craigslist网站上的广告明确说明研究对象为男性，而且16岁以下的参与者每次参加调查研究，将能获得比其他研究对象多10元的报酬。其他研究对象每小时只能获得25元。

少年被带往一间研究生宿舍，并依照指示脱光衣服。他后来被捆在床上，遭到非礼。

《南洋纪事报》按广告中列出的手机号码联系上该“研究人员”。这名研究生证实了他的身份，但是否认和网上的广告有任何关系。

他表示，不知道是什么人刊登了广告，而他的手机号码在未经他的许可下被人放上网。他曾经接到询问电话，所以请他所属科系的副主任帮忙将他的手机号码移除。

负责批准任何以人为对象研究的项目的南大道德检讨委员会向《南洋纪事报》确认，他们并没有接到该研究计划的申请，而在联系该名研究生时，他也否认参与这个“研究计划”。

南大发言人受询时表示：“南大严肃看待任何学术和研究上的不当行为，我们将会协助警方进行相关的调查”。



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