警方证实已逮捕涉南大研究生非礼案男子

南洋理工大学学生刊物《南洋纪事报》今早发布消息，称警方正在调查一起南大研究生涉嫌去年11月在宿舍中非礼一名17岁华族少年的案件。

警方受询时向本报证实，已经逮捕一名涉嫌非礼的25岁的男子，案件仍在调查中。

该名少年说，他在网上看见有人发布“身体刺激研究”广告，以为是正式的研究项目，于是报名参加，结果遭到非礼。

该广告称要征集中学至大专学生，通过“轻微的感官接触”以进行研究，并言明会稍微限制研究对象的活动，以确保实验数据收集的一致性。

刊登在Craigslist网站上的广告明确说明研究对象为男性，而且16岁以下的参与者每次参加调查研究，将能获得比其他研究对象多10元的报酬。其他研究对象每小时只能获得25元。

去年11月13日晚上约8时，少年到南洋理工大学研究生宿舍的大堂和一名华族“研究人员”见面。

少年被告知，“研究人员”会搔他的痒，以观察他被触摸时的反应，而他如果没有脱光衣服，就会被扣钱。受害人以为他会在实验室里参加一个正规的大学研究项目，因此同意了这些条件。

少年随后被带进一间宿舍，然后接到指示去洗了一个澡，然后赤身裸体地出来。他双眼被蒙，然后被人用布条捆在床上两个小时。该“研究人员”除了搔他的痒外，还开始触摸受害人的生殖器官，还出价55元要受害人自慰。

《南洋纪事报》按广告中列出的手机号码联系上该“研究人员”。这名研究生证实了他的身份，但是否认和网上的广告有任何关系。

他表示，不知道是什么人刊登了广告，而他的手机号码在未经他的许可下被人放上网。他曾经接到询问电话，所以请他所属科系的副主任帮忙将他的手机号码移除。

负责批准任何以人为对象研究的项目的南大道德检讨委员会向《南洋纪事报》确认，他们并没有接到该研究计划的申请，而在联系该名研究生时，他也否认参与这个“研究计划”。

南大发言人受询时表示：“南大严肃看待任何学术和研究上的不当行为，我们将会协助警方进行相关的调查。”

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