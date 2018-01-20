新航一个月内再引发收费风波

新加坡航空公司在网上订票系统中增设新功能，给顾客自动添购旅游保险，许多顾客不知情而没有选择不要保险，结果得要求退款，过程繁琐又麻烦，让他们很不满。

前议员潘惜玉是误添购旅游保险的其中一名消费者。

她20日接受《联合早报》访问时说：“新航是一家大公司，不需要玩这种行销手段。这对消费者不公平。我自己可以讨回退款，但又有多少人注意到他们多付了钱？”

新航是去年在新加坡、泰国和香港市场增设这项功能。如果不想透过新航购买旅游保险，消费者得在付款前选择不要这个选项。

除了潘惜玉，也有一些消费者写信给《海峡时报》言论版投诉，说他们向新航要求退款时，新航叫他们联络保险公司美国国际集团（AIG）。

一名林姓读者说，钱是付给新航的，他不明白为什么要找保险公司。

潘惜玉说，虽然她向保险公司讨回了退款，但新航制造问题后又对顾客置之不理，让她非常不满。

她指出，新航网站上找不到反馈电邮，打去客服热线，服务员自己也不太了解新功能，爱莫能助，以致消费者得自己解决问题。

新航已不止一次引起顾客不满。不到三个星期前，新航说要向购买最便宜经济舱“精简”机票的顾客征收票价1.3％的信用卡服务费，引起网上一片哗然。

不过，新航隔天又表示不收这项服务费了，但没有说明理由。

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