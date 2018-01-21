卫生部成立手术费标准独立委员会 展开收费标准制定工作

由13名来自医疗、保险、工会等公共与私人领域的专业人士组成的手术费标准独立委员会将在接下来一年 ，通过过往收费数据与趋势分析、收集各方意见等方式，展开收费标准制定工作，希望能从今年下半年起，分阶段推出这套价目表，供公众与医生参考。

卫生部兼交通部高级政务部长蓝彬明医生今早出席一项社区活动时透露，卫生部刚在不久前委任心脏内科专家林延庭高级顾问医生领导12人团队展开收费标准（fee benchmarks）研究 ，并会在接下来一至两个月展开起一次会议。

林延庭之前在本地公共医疗领域服务长达24年，曾是新加坡国立大学医院心脏科主任。他目前是伊丽莎白医院的心脏内科专科医生。

这个委员会的其他成员还包括前中央医院总裁洪聪来。他目前是全国眼科中心眼科高级顾问医生、淡马锡国际基金会总裁钟添明、新加坡全国职工委员会中央委员会副总裁卡利斯穆泰（Krishnamurthy）、卫生部副常任秘书（政策）严秀颖、新加坡国立大学李光耀政策学院副教授潘家鸿博士、新加坡医药协会代表杜存礼、友邦保险（医疗与营销）主管韦伯(Wyber)。

为制定收费标准，独立委员会将参考目前与过去的各类手术费用数据与趋势，必要时，他们也会咨询医疗与非医疗领域的业者和专家。

独立委员会预计会在今年下半年先公布一部分常见手术费标准如白内障、盲肠炎等，并会在之后将收费标准范围扩大至其他手术与服务例如问诊费、X-Ray 费等。



免费试阅14天