家庭佣工中心将在今年设新中心 为女佣提供培训和庇护空间

家庭佣工中心（Centre For Domestic Employees，简称CDE）将会在今年底之前设立新中心，为女佣提供各种培训课程并增加庇护空间。

家庭佣工中心去年共为141名面对问题的女佣提供庇护，相比之下2016年只有110名。

家庭佣工中心主席杨木光指出，目前中心只可同时收留100名女佣，新中心的庇护所将可以收留200名女佣。除了提供庇护，新中心也将为女佣提供各种培训，协助接受庇护的女佣顺利过度到新的工作。

他说：“新中心预计在今年底之前就会开始运作，目前我们还在物设合适的地方。”

成立于2016年1月的家庭佣工中心今天在全岛五个地区庆祝两周年纪念，配合两周年纪念，该中心对2000名女佣和雇主进行调查，结果显示79％的女佣是以现金领取薪水，60.3％女佣表示可以接受使用电子转账工资与寄钱回家。

杨木光呼吁女佣开设银行户头并选择电子转账领取薪金，同时也会吁请政府立法限制雇主不可以为女佣保管工资。

他表示，电子转账可让雇主发工资的过程变得更透明与准时，有助减少女佣与雇主之间的工资纠纷。

家庭佣工中心去年底与储蓄银行（POSB)合作设立了“储蓄银行女佣工资户头”（POSB Payroll Account （FDW）），让女佣开户时无须存入开户存款，截至去年12月中已经协助1913名女佣申请开设户头。

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