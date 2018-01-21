榜鹅数码园区今年动工兴建

榜鹅将发展成为我国推动数码创新与网络安全领域的东北重镇。集数码商业园、大学、餐饮和休闲设施于一处的榜鹅数码园区今年动土兴建，第一阶段发展预计五年后竣工。

市区重建局、资讯通信媒体发展局、裕廊集团和新加坡理工大学今天在榜鹅水滨坊，为四方共同制定的榜鹅数码园区（Punggol Digital District）蓝图举办展览，向公众展示园区发展概念与主要特色。

榜鹅数码园区占地50公顷，位于地铁东北线新增的榜鹅岸站周围，也是我国首个试行“企业发展区”（Enterprise District）。这意味着园区可根据用途灵活调整土地规划。例如，新工大的实验室和课室可设在商业园内，商业园企业的研发中心也将进驻校园，形成商学相融相长的合作模式。

新工大和商业园部分大楼将率先在2023年建成，与榜鹅岸站同时投入运作。今天为展览主持揭幕仪式的副总理兼国家安全统筹部长张志贤在致辞中指出，裕廊集团和资讯通信媒体发展局将把榜鹅发展成科技企业落户的首选地点。

“我们也在探讨把一些主要政府机构，如新加坡网络安全局迁至榜鹅数码园区。这将协助榜鹅形成一个全新的网络安全和科技企业群体。居民也能期待家门前就有许多令人兴奋的工作，并在这些新兴领域掌握新技能。”

有别于传统一栋大楼自带停车场、空调系统、垃圾槽和装卸货等设施的做法，整个榜鹅数码园区将打造多个共通基础设施。

这包括可以节省能源成本的区域冷却系统（district cooling system）、将多栋大楼的垃圾“吸”到中央垃圾槽处理的气动垃圾收集系统（pneumatic waste conveyance system）、物流集散中心和一站式设施管理中心。园区内也会建造衔接多座大楼的大型地下停车场。

榜鹅水道公园和榜鹅尾之间的榜鹅路（Punggol Road）路段将改道，现有的马路将转变成1.3公里长的步行街。科尼岛对岸的地段也会发展成“集市村”，提供零售、餐饮和休闲服务。

水滨坊的榜鹅数码园区展览从即日起举行至本月28日，公众也可以从下月3日到15日到市区重建局大堂参观展览。

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