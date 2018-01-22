李显龙总理出访斯里兰卡 两国将签署自贸协定

新加坡和斯里兰卡双边关系创新高点，两国将签署自由贸易协定，开启经贸合作新篇章。

总理公署发文告说，李显龙总理在斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）的邀请下，今天起到斯里兰卡展开三天的正式访问。李总理将与西里塞纳会晤，也会参加他所设的正式午宴。

李总理也将见证新加坡和斯里兰卡签署自由贸易协定，之后与斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）会晤，并出席由他所设的晚宴。斯里兰卡反对党领袖桑潘坦（Rajavarothiam Sampanthan）也会与李总理会晤。

随同李总理访问斯里兰卡的有夫人何晶、外交部长维文医生、贸工部长（工业）易华仁、荷兰—武吉知马集选区议员连荣华、碧山—大巴窑集选区议员安迪，以及总理公署、外交部和贸工部的官员。连荣华是政府国会财政及贸工委员会主席，而安迪是委员会成员。

李总理将在访问过后，在24日至26日续程到印度首都新德里，参加亚细安－印度纪念峰会（ASEAN-India Commemorative Summit）。

本报上月中报道，亚细安10国的领导人将出席印度2018年的共和国日阅兵式。这是首次有国际集团成员国集体受邀出席这个将在首都新德里举行的盛会。

印度《政治家报》之前报道，亚细安10国接受邀请显示无论是亚细安这个整体或是个别成员国，它们与印度的关系已日趋重要。印度多年来采取“东向政策”，印度总理莫迪上台后进一步改为“东进政策”，亚细安是这个政策的核心。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤在李总理出国期间代任总理。



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