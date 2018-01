新大推出会计数据与分析新课程

(早报讯)为迎合业界需求,新加坡管理大学的会计学院将推出一系列与数据分析相关的新课程,包括本科第二主修课程、硕士课程,及一项证书课程和一项专业文凭课程。

新大今天发举办媒体说明会宣布,将为本科生推出会计数据与分析第二主修课程(second major in Accounting Data and Analytics),本科生修读相关的八门课,便能获颁这项第二主修。

此外,新大也将在今年开办会计学(数据与分析)理学硕士课程(Master of Science in Accounting (Data and Analytics)),以及为期四天的数据与分析学证书课程(Certificate inAccounting Data & Analytics)和最长为期12天的数据与分析学专业文凭课程(Graduate Certificate in Accounting Data & Analytics)。

新大会计学院院长兼李光前讲席教授程强博士在说明会上指出,科技与大数据对全球经济有颠覆性的影响,会计业也不例外,会计师也需与时并进,熟知工作中如何应用新科技与数据分析。

他透露,新大会计学院去年为23名业界资深人士进行的小组讨论发现,数据科学家缺乏会计知识,而有会计与商业知识的业界人士则对科技不了解,因此双方在工作上往往会有沟通困难,结果事倍功半。

基于这些因素,新大会计学院决定推出上述一系列的新课程,让会计本科生及专业人士加强数据分析方面的知识。

程强说:“我们的目标是培养通晓会计数据与分析应用的未来人才,我们的课程将针对最新的分析科技与数据,为学员提供关键且实际 的知识,以备他们面对会计业的转变与挑战。”

