新大推出会计数据与分析新课程

（早报讯）为迎合业界需求，新加坡管理大学的会计学院将推出一系列与数据分析相关的新课程，包括本科第二主修课程、硕士课程，及一项证书课程和一项专业文凭课程。

新大今天发举办媒体说明会宣布，将为本科生推出会计数据与分析第二主修课程（second major in Accounting Data and Analytics），本科生修读相关的八门课，便能获颁这项第二主修。

此外，新大也将在今年开办会计学（数据与分析）理学硕士课程（Master of Science in Accounting （Data and Analytics）），以及为期四天的数据与分析学证书课程（Certificate inAccounting Data & Analytics）和最长为期12天的数据与分析学专业文凭课程（Graduate Certificate in Accounting Data & Analytics）。

新大会计学院院长兼李光前讲席教授程强博士在说明会上指出，科技与大数据对全球经济有颠覆性的影响，会计业也不例外，会计师也需与时并进，熟知工作中如何应用新科技与数据分析。

他透露，新大会计学院去年为23名业界资深人士进行的小组讨论发现，数据科学家缺乏会计知识，而有会计与商业知识的业界人士则对科技不了解，因此双方在工作上往往会有沟通困难，结果事倍功半。

基于这些因素，新大会计学院决定推出上述一系列的新课程，让会计本科生及专业人士加强数据分析方面的知识。

程强说：“我们的目标是培养通晓会计数据与分析应用的未来人才，我们的课程将针对最新的分析科技与数据，为学员提供关键且实际 的知识，以备他们面对会计业的转变与挑战。”

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