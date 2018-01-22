陈庆珠：跨代关系将日益紧张 我国须探讨可持续的移民策略

随着我国人口老龄化，老年人与年轻人在职场上的矛盾将日益尖锐，前者或许到了退休年龄仍想继续工作，后者则迫不及待想要上位。

新加坡科技设计大学李光耀创新型城市中心主席陈庆珠教授在今早举行的“新加坡透视论坛“（Singapore Perspectives）上，针对跨代共融（intergenerational solidarity）课题分享上述看法。

陈庆珠也是新加坡外交部巡回大使。她指出，未来的年长者教育程度更高，即便到了退休年龄，也可能想继续呆在工作岗位上，或寻求更好的职业发展。但同时，下一代会迫不及待想担任高层职务，因此造成两代间的紧张关系。

此外，到了2030年，我国65岁以上的国人预料将达90万人，医疗支出将非常可观。陈庆珠说：”这是否会促使年轻公民要求减少与老年人相关的社会支出？我敢肯定，存在一个‘倾覆点’（tipping point），但我们还没有走到那个地步。“

她强调，要保持我国人口结构稳定、缓和跨代紧张关系，移民课题必须受到正视。陈庆珠指出，国人一般上已接受，新加坡须引进移民，但他们希望政府所采纳的移民策略是”可持续的”，并不会侵蚀我国核心身份。

这个研讨会是由新加坡国立大学李光耀公共政策学院新加坡政策研究所举办的。

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