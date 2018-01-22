张志贤：国家、社区和个人都须做好准备 才可将长寿人口转化为“红利”

寿命的延长不代表生活品质的下降。随着国人越来越长寿，新加坡可将长寿人口转化为“红利”，打造更为活跃的社会，前提是国家、社区和个人都须为此做好准备。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤在今天举行“新加坡透视论坛”（Singapore Perspectives）上，作出上述强调。

张志贤说，自己出生于上世纪50年代，当年，人们的预期寿命是61岁左右，但他如今已63岁。

他指出，由于我国在卫生、医疗、住屋等方面所做出的投资，国人如今享有更长的寿命。以一个65岁国人为例，他预料还可多活21年，现今的孩子，预期寿命更可达83岁。

张志贤说：“只要我们做好准备，长寿可成为‘红利’（bonus）。”

我国在上世纪80年代中就意识到为老龄化人口做准备的需要。政府方面，采取了公积金和终身健保等措施，让国人在晚年享有基本收入和终身的医疗保险。

张志贤说，政府预算案目前以国防开支为最高，其次则是教育和医疗开支。我国医疗开支在2007财政年，仅占我国国内生产总值的0.8%。这个比例在2016财政年已经增加至2.4%，是原本的三倍。

张志贤说，未来几年，医疗开支预料将超越教育开支。“我们必须确保政府财政维持在一个良好基础上，以便我们有资源照顾年长者。”

此外，张志贤也指出，社区和个人都应该扮演一定的角色，来照顾好自己和家人。2016年，我国就成立乐龄支援网络（Community Networks for Seniors），动员建国一代大使和基层领袖，鼓励年长者接受体检、出席讲座和参与体育运动等等。

张志贤强调，企业可借助津贴重新设计职场和工作内容，惠及年长一代。但前提是，雇主必须善用年长员工的经验和技术，年长员工本身也须主动提升技能。他也指出，零工经济不仅限于千禧一代，年长者也可以参与其中。

“唯有通过观念的转变和协调一致的努力，才能让有能力和意愿工作的年长人士，继续留在劳动力队伍中。”

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