南大与BlueSG合作推出本地首辆可快速充电的电动巴士

南洋理工大学与法国波洛莱集团子公司BlueSG展开为期两年的合作计划，推出本地首辆可快速充电的电动巴士。

名为“南大-Blue Solutions快速充电短程电动巴士”（NTU-Blue Solutions Flash Shuttle），巴士每次能接载22人，只需20秒就能完成充电。该电动巴士将穿行于南大North Hill宿舍区和裕廊集团洁净科技启发中心第一大厦之间。

“南大-Blue Solutions快速充电短程电动巴士”采用的是波洛莱（Bolloré）集团旗下的Bluetram电车。有别于一般电动车，Bluetram电车装有超级电容器（supercapacitor）和Blue Solutions研发的电池，每次充电后可行驶两公里，后备电源则允许行驶额外30公里。

Bluetram电车也复制了电车的效率，却省却建造昂贵的轨道或电缆的费用。相对于电车系统，Bluetram电车的营运费用低了5至10倍。

在试验计划下，南大学生预计今年下半年就可乘搭上述的快速充电短程电动巴士。南大能源研究院和BlueSG将共同研究Bluetram电车在公路上的运作表现，包括乘客的使用习惯等。

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