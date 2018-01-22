双溪布洛惊现鳄鱼，有人以为一动不动的鳄鱼已经死了所以大胆围观，怎知鳄鱼突然张大嘴动起来，把围观人群吓了一大跳。

有网民在面簿上分享一段视频，画面显示一只约两米长的鳄鱼趴在空荡荡的草地上一动不动，地点就在双溪布洛湿地保护区（Sungei Buloh Wetland Reserve）。

鳄鱼的出现引来了群众的围观，不少群众拿起手机拍下这“难得”的一幕。

鳄鱼保持不动20秒左右，正当有人以为它已经死了，甚至有人尝试进一步靠近鳄鱼时，那只鳄鱼突然张开大嘴，快速地钻进草丛，它这一举动把周围的人吓了一跳。

国家公园局（NPark）受询时证实，过去两天有一只湾鳄（Estuarine Crocodile）出现在双溪布洛湿地保护区内的访客走道上，这一品种的鳄鱼一般只在水里或泥滩出现，通常都会远离访客走道。

公园局说：“我们每天都会注意访客走道并在发现鳄鱼的地段设立栏杆，以防止鳄鱼爬到访客走道上，我们会把栏杆延伸至这个发现鳄鱼的地段，也会设立动态相机监视这里的情况。”

公园局提醒公众，在遇到鳄鱼时保持冷静，并缓慢后退，千万不要靠近、挑衅或喂食鳄鱼。如果需要求助，应立即通知湿地保护区的咨询柜台。

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