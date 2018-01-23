李总理到访斯里兰卡 西里塞纳总统高规格仪式欢迎

斯里兰卡以高规格仪式，欢迎到访的我国总理李显龙。

李总理星期二上午9时30分左右(新加坡时间中午12时左右），抵达位于斯里兰卡首都科伦坡的总统府。在李总理座驾前方的是18匹骏马。

李总理由斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）接待后，斯里兰卡也以19响礼炮正式欢迎李总理伉俪。两国领导人稍后将见证新加坡-斯里兰卡自由贸易协定的签署，李总理之后将出席总统西里塞纳所设的午宴；下午也会与斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）会晤。

免费试阅14天