新加坡和斯里兰卡 签署自由贸易协定

在新加坡和斯里兰卡达成的自由贸易协定下，我国对斯里兰卡的八成出口产品将实施零关税，相等于我国出口每年可省下多达1000万元的关税。

此外，斯里兰卡也首次开放让外国公司参与政府部门或国有企业项目的招标活动。

到访斯里兰卡首都科伦坡的李显龙总理星期二下午与邀请他前去访问的斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena），一同见证我国贸工部长（工业）易华仁和斯里兰卡发展战略及国际贸易部长萨马拉维克拉马（Malik Samarawickrama）签署新加坡－斯里兰卡自贸协定。

根据我国贸工部发出的文告，这是斯里兰卡首个现代、覆盖全面的自贸协定，涵盖服务、电子商务、电信、投资、知识产权和政府采购等广泛领域。

新斯两国于2016年7月开始自贸协定的谈判，并迅速在一年半内于去年12月达成协议。这也是我国与另一个国家签署的自贸协定中，最快完成协商的协定之一，凸显新斯两国致力于推动彼此间的贸易往来。

文告也指出，在斯里兰卡推出经济自由化和经济发展计划之后，这份协定将让新加坡成为最先支持斯里兰卡计划的伙伴之一。

除了免关税，本地企业在斯里兰卡的投资也将获得更大保障，而且新加坡国际仲裁中心也首次被列为可处理投资者与国家之间纠纷的机构组织。协定中极为灵活的“原产地规则”（rules of origin）也将让新加坡出口商品能更容易地可缴付较低关税。

去年，新加坡和斯里兰卡之间的双边贸易额年比增长26.7％，达27亿新元。新加坡对斯里兰卡的出口额达25亿新元，主要出口石油、柴油、非货币黄金和首饰。斯里兰卡对新加坡的出口额达1亿7800万元，主要是汽油、香水、服装饰品和面粉。

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