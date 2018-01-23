李总理：我国并非“集邮”式签自贸协定

（早报讯）我国在与其他国家商讨自由贸易协定时，并不是采“集邮”策略，随意达成不实质的协定，而是谨慎评估每份协定能否为我国和本地企业带来实质益处。

到访斯里兰卡科伦坡的李显龙总理，星期二接受随行媒体访问时被问及我国的“自贸协定”策略时，做出这番表述。

新加坡和斯里兰卡刚在星期二签署自由贸易协定，我国对斯里兰卡的八成出口产品将实施零关税，相等于我国出口每年可省下多达1000万元的关税。

李总理说，目前有不同的协定，包括国与国之间的双边自贸协定，也有一些区域性的自贸协定，例如欧盟—新加坡自贸协定和跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）等，而有这么多协定感觉很凌乱，但这是我国需面对的，而每一份协定都需评估其价值、对企业是否有实质好处等。

新加坡－斯里兰卡自贸协定在签订之前，斯里兰卡出现一些反对声音，有一些企业和组织对于协定可能带来更大的竞争，以及更多外劳涌入斯里兰卡等表示非常担忧。为此，斯里兰卡政府昨天宣布将在国会提呈两个法案，避免进口量骤增，以及抵制一些不良的经商行为，如提供非法的津贴等。

当被问及这是否会导致现任或未来斯里兰卡政府不再履行自贸协定部分条约的情况时，李总理先是表示他尚未详读相关报道，因此不清楚这方面的细节。

但李总理也重申：“我们视自贸协定为一个具约束力的国际协定。就如其他国际协定一样，会有一定的程序，而且在解读一些条文或落实一些细节时会产生一些差异，但总会有可解决歧义的方法，而我认为这一次也是一样的。”

李总理接着指出，任何国家都会有想要保持现状的势力，而当一个市场要开放时，除了消费者和公众往往可从中获利之外，也会有一些人会受到影响，而他们往往就是一些特定的业界人士，他们一般较为集中，发出反对声时也“更有效率”，因此就得依赖个别政府去处理，去说服自己的人民签订这样的自贸协定是一件好事。

免费试阅14天