地铁东西线四个抽水系统 4月将添加防范积水新设计

（早报讯）为避免去年地铁隧道积水的情况再次发生，陆路交通管理局与业者SMRT已为碧山地铁站的抽水系统添加新设计，并计划到今年4月也在地铁东西线其余四个抽水系统完成相同的提升工程。

今天凌晨地铁服务结束后，SMRT建筑与设施维修部总监萧铫纬（48岁）带领媒体参观碧山站的新抽水系统，也说明自去年10月7日该站隧道积水事故发生后，当局与SMRT所展开的各种防范措施。

他指出，除了更换了碧山站抽水系统的三个水泵，积水时启动水泵的浮动开关（float switches）也添加了新设计，由原本的五个开关增至八个，以提升系统的韧性。

此外，工程人员也在该站的集水池增设两个雷达传感器监测水位，并将水泵控制面板从轨道移到站内，以便工作人员有需要时能更迅速地以人力操作水泵。

萧铫纬透露，碧山站上述加强防范积水的工程用了41天完成，当局与SMRT目前正在探讨为东西线的其余四个抽水系统（红山站、劳明达站、景万岸站，及博览站），为浮动开关及水泵控制面板进行相同的提升工程，预计今年4月完成。

在维修方面，SMRT将更频密检修水泵，从原先每三个月维修改为每月一次，并把维修与保养抽水系统的工作外包给供应系统的原厂商负责，以确保维修工作达到更高的标准。

另外，交通部早前公开的照片显示，碧山站集水池内在积水事故发生时囤积的污泥达到约膝盖高度，据当局调查报告，这可是导致浮动开关无法有效运作的原因之一。

记者今天凌晨下该站集水池观察，发现先前的污泥已清除，但仍有些许积水。

萧铫纬解释说，由于有时下雨，加上地面的水也会渗漏到集水池内，因此约一米高的水位是正常情况，如果遇上大雨水位继续升高，便会启动水泵，积水不会溢出集水池流入地铁隧道内。

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