新加坡企业到斯里兰卡开摩登食阁

（早报讯）本地企业家把现代化食阁概念带到斯里兰卡，除了汇集鸡饭、咖喱角等新加坡美食，以及日本和泰国餐等，还会出售红酒、白酒和各类调酒等。

Food Studio私人有限公司主席林大焌（57岁）受访时指出，斯里兰卡首都科伦坡虽有两三家小食阁，但它们只售卖当地菜肴。他的公司在科伦坡即将开业的食阁则售卖鸡饭、咖喱角和意大利面等多元化的国际菜肴，他也找来一名专业调酒师为食阁设计调酒菜单，并售卖红酒和白酒等。

他指出，斯里兰卡有越来越多外籍工作人士，加上不少曾在新加坡、澳大利亚或美国等地念书或工作的斯里兰卡人回流，但他们较难找到他们熟悉的国际美食，因此新的食阁可满足这些食客的需求。

林大焌星期三在科伦坡举行的斯里兰卡－新加坡商业论坛上，一次过签署两份合作谅解备忘录，预计在明年中和后年，分别在科伦坡两家不同的商场开食阁。

林大焌也是另一家公司Ark Holdings的主席。Ark Holdings计划两年内建螃蟹养殖厂，每天出产500公斤斯里兰卡螃蟹供应当地市场，也可出口到新加坡等其他市场。他签署的另一份合作谅解备忘录则与中国北京华大基因研究中心合作，研究如何提高斯里兰卡螃蟹产量。他说，目前在澳大利亚、菲律宾或印度养殖斯里兰卡螃蟹的成效不高，存活率只有约2％至5％。

新加坡HPL酒店与度假村集团与锡兰银行合作，重新发展科伦坡一家殖民地房产，并负责经营这家旅馆。

我国贸工部长（工业）易华仁和斯里兰卡发展战略及国际贸易部长萨马拉维克拉马（Malik Samarawickrama）在商业论坛上见证新斯两国企业签署五份合作谅解备忘录。

根据企发局文告，斯里兰卡今年的经济增长预计可达5％，是发展速度最快的亚洲市场之一。它的消费者开支去年创历史新高，达690亿新元；旅游消费也高达46亿新元。

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