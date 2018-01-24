全岛30多家小贩中心4月起接受车资卡付费

从4月起，公众到全岛30多家小贩中心购买鸡饭、云吞面或其他食物时可使用车资卡付费。

本地两大付费业者星网公司（NETS）和易通卡（EZ-Link）今早发出文告指出，将让更多公众在含有NETS付款终端机的小贩中心使用车资卡付费。

本地目前只有裕廊西一家小贩中心允许食客用车资卡付费。从4月起，范围会扩大至全岛30多家小贩中心的1000多家摊位，包括庙弯、丹戎巴葛、义顺和锡安路一带，以及新加坡理工学院、南洋理工学院和南洋理工大学等学府。

这项计划面向大多数没有银行户口的年长者和学生，允许他们在小贩中心用车资卡轻松付费。付费者也可选择以手机二维码付费。

这是两家公司首次合作提供全面兼容的付费系统，表现出双方致力于在小贩中心建立无现金系统并推动新加坡的智慧国家愿景。

NETS总裁吴麟书指出，公司致力于将新加坡打造为无现金社会，也有意与志同道合的伙伴合作。

他说：“这项合作计划是我们有意在小贩中心打造无现金系统的一个里程碑，我们现在能为所有国人，无论男女老少，提供一个统一的付费经验。”

易通总裁李德明指出，公司的目标是让本地所有消费者和业者以轻松的方式在生活各方面变成无现金。

除了小贩中心，两家公司将来也有意把合作关系扩大至其他领域。

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