妇女怀孕前打骨痛热症疫苗可能影响婴儿免疫能力

妇女若在怀孕前注射骨痛热症疫苗，体内抗体可能影响婴儿的免疫能力，以致婴儿染上不同毒株的骨痛热症病毒时，病情可能更为严重。

由新加坡国立大学杨潞龄医学院微生物学和免疫学系副教授萧菲·阿隆索（Sylvie Alonso）带领的团队，过去两年针对妇女接受骨痛热症疫苗后，是否会保护或危害婴儿，以及从母体获取的抗体会在婴儿接受骨痛热症疫苗后，产生什么影响展开研究。研究是在老鼠身上进行。

根据调查结果，妇女若已接受骨痛热症疫苗，其婴儿也会得到保护，但从母体得到的抗体只能对和疫苗类似的骨痛热症病毒株有保护效果。如果感染不同种类的毒株，抗体不会起到作用，甚至导致病情恶化。

调查也发现，如果婴儿出世后接受骨痛热症疫苗，来自母体的抗体可能导致婴儿无法制造抗体，即出现母源抗体干扰（maternal antibody interference）的情况。然而，婴儿免疫系统的T细胞反应却不受影响，甚至能对抗各毒株的骨痛热症病毒。

这意味着，能启动有效T细胞反应的骨痛热症疫苗，将比只依靠让身体产生抗体的疫苗，如目前市场上唯一的骨痛热症疫苗Dengvaxia，更好地保护儿童，尤其当他们的母亲在怀孕前已注射疫苗。

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