李总理：亚细安和印度可从四方面促进合作

新加坡作为今年的亚细安轮值主席，致力于深化亚细安和印度的关系。李显龙总理指出，双方可从四方面促进合作。

李总理目前出访印度，出席亚细安—印度纪念峰会，庆祝双方建立对话关系25周年。配合这个里程碑，李总理今天在《印度时报》上发表题为“亚细安与印度——继往开来25年”的文章，勾勒双方未来合作方向。

李总理说，亚细安与印度应加紧促进贸易投资，这包括完成《区域全面经济伙伴关系协定》的谈判，形成一体化亚洲市场。他指出，精简条规不仅能刺激双向投资，也与印度的“东向政策”形成互补，促进“印度制造”出口到本区域。

亚细安与印度也可以促进海陆空连接。李总理表示期待双方尽快缔结亚细安－印度航空运输协定。“这有助于强化区域的跨境人员交流，并让印度和亚细安航空公司开拓新兴市场，特别是商务、投资和旅游业。”

李总理说，亚细安与印度也可以加强数码。其中，印度的生物身份识别系统（Aadhaar）可带来许多新契机，例如将系统连接至亚细安的金融科技平台和电子付款系统。

李总理也指出，双方也应不断寻找新的合作模式，取得加乘效应，共同打造智慧城市便是其中之一。

他说，新加坡作为轮值主席国的一大目标，是发展亚细安的智慧城市网络，而新加坡和印度在这方面是“天然的伙伴”。

“印度正快速地城市化，并且订立了建设100座智慧城市的目标。作为一个城市化国家，新加坡愿根据自身发展经验，与印度合作，协助印度制定城市化方案。”

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