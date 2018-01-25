公交理事会提出21项建议 打造具包容性公交

公共交通理事会将同更多公共医院及公交业者合作，把帮助年长者和行动不便者搭车的两项计划扩大到另两个地铁站，鼓励乘客互助。

受委为交通部长独立顾问的公交理事会已提呈第二份咨询报告给部长，提出21项建议，包括打造更具包容性的公交系统。

之前在欧南园地铁站推出的两项试验性计划：爱心相助站（Heart Zone）和爱心相助椅（Heartwheels）由于获得公众积极回应，今年第二季前将扩大到裕廊东转换站和诺维娜地铁站，让经常到黄廷方综合医院和陈笃生医院求诊的年长者和公众也能受惠。

去年8月中，公交理事会与新加坡中央医院及公交业者合作，在欧南园站设置两个“爱心相助站”，乘客若不清楚如何前往中央医院或到医院的巴士接驳站，可在那里等候其他乘客或是医学园区职员指引方向。

地铁公司则通过“爱心相助椅”计划，在衔接东西线和东北线的通道两处各放置两台轮椅，供有需要者使用，也鼓励其他乘客帮忙推轮椅，发挥爱心。这两项计划下来将扩大到另外两家医院，院方下来将研究如何落实计划。两项计划也将继续在欧南园站实行。

此外，公交理事会也建议，通过加强公众教育、更好的客户服务，以及改善旧地铁站的设计，以更加照顾视障和听障者的乘车需求。

公交理事会和陆路交通管理局将探讨如何善用手机应用等科技，提供更多有关点到点的信息，提升乘车体验。

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