联合招生计划结果下周四公布

教育部将在下星期四（2月1日）上午9时，公布本年度联合招生计划的招生结果。

学生可浏览联合招生计划网站（https://www.moe.gov.sg/admissions/jae）查询结果。

在联合招生计划下报名时，提供手机号码的学生将接获短信通知。

教育部发文告说，进入初级学院或励仁高中的学生，须在下周五（2月2日）上午7时30分到新学校报到。进入理工学院或工艺教育学院的学生则会接获个别学府的书面通知。

申请转学至另一所初院的学生，应直接联系该初院。校方有权根据所剩学额以及学生的积分，决定是否接受申请。有意申请转学至励仁高中的学生，应直接联系励仁高中。

想上诉以进入理工学院，或转换专业文凭（diploma）课程的学生，可通过理工学院联合招生计划的上诉系统提出申请，网址是http://jaeappeal.polytechnic.edu.sg。

学生须在2月1日（星期四）上午9时至2月5日（星期一）下午4时之间提出申请，上诉申请结果将于2月8日（星期四）下午2时在这个网站上公布。

想上诉进入工艺教育学院的学生，可在2月1日（星期四）上午9时至2月7日（星期三）晚上11时59分之间，上网（https://www.ite.edu.sg/wps/portal/intake）提出申请。

上诉结果将在2月26日（星期一）上午9时起，在网站（https://www.ite.edu.sg/admission/ft/results.html）上公布。成功申请者须最迟在3月1日（星期四）接受学额。

免费试阅14天