公交理事会调查：乘客对公交信心滑落

乘客对地铁服务的信心指数在碧山站地铁隧道积水事故及列车碰撞事故后总体滑落，其中对公交业者服务的信心指数从7.89分跌至6.69分。

公共交通理事会今早公布第二份咨询报告，除了提出21项有望改善乘客体验的建议，另也公布乘客对地铁服务的信心指数。

理事会去年7至8月期间针对5000多名乘客进行问卷调查，并在积水和列车碰撞这两起事故发生后两个月另外针对3000多名乘客进行问卷调查。

问卷调查以10分为满分，询问乘客对业者和服务的信心指数。针对业者是否尽力提供良好服务，乘客的信息指数从原本的7.89分滑落至积水和碰撞事故发生后的6.69分。

乘客对SMRT的信心指数则在事故发生后只达到6.26分。由于该问题是在事故发生后才被纳入调查问卷，因此理事会没有事故发生前的相关数据。

至于政府、陆路交通管理局和业者是否有改善乘客公交体验，受访者的信心指数从原本的7.75分跌至事故后的6.70分。

公交理事会指出，虽然乘客对公交的信心指数滑落，但由于达到至少6分以上，“仍呈积极指数”。

调查也发现，乘客对地铁系统安全性的信息指数高达7.15分，乘客也对目前进行中的各项系统提升工程表示知情。

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