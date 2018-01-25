亚细安加强和印度等主要伙伴关系有助增强韧性

（早报讯）与印度等亚细安主要伙伴国加强关系有助亚细安增强其韧性，更好地做好应对不确定因素的准备。

到访印度新德里的李显龙总理，星期四在印度总统府（Rashtrapati Bhavan）出席由印度总统考文德（Ram Nath Kovind）所设的午宴，并发表演讲。

李总理说，作为今年的亚细安轮值主席国，新加坡将着重在增强亚细安的坚韧性和创新能力，而这将有助亚细安更好地应对战略和经济展望上的不确定因素。其中一个加强韧性的方式是强化亚细安与印度等主要伙伴的关系。

他说：“我们希望能和伙伴们通力合作，维持本区域的和平及稳定，打造一个有助经济持续增长的环境，让我们的人民和区域都能受惠。”

作为亚细安轮值主席国，李总理今年和印度总理莫迪担任亚细安－印度纪念峰会（ASEAN-India Commemorative Summit）的联席主席。纪念峰会是要庆祝亚细安和印度建立对话关系25周年。

李总理说，亚细安和印度的合作关系在过去25年迅速扩展至涵盖连接、商务、防务、电信、农业、能源、环境课题和旅游等多个领域。对于打造由亚细安领导的一个开放、平衡和包容的区域架构，印度也有所贡献，而印度也与亚细安十个成员国维持良好、源远流长的双边关系。

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