农历新年前三个月 工业意外死亡人数偏高

（早报讯）过去四年来，农历新年前三个月的工业意外死亡人数都偏高，有关当局特别呼吁雇主在佳节期间，千万别为了赶工而危及工人的安全和健康。

人力部职业安全与卫生稽查处处长陈耀光指出，从2014年至2017年以来，在农历新年前11月至1月间发生的工业意外，致死人数往往比8月至10月间多20%。

工作场所安全与卫生理事会本月14日也发出公报，提醒雇主在农历新年前要格外提高警惕。

公报说，去年10月只有一起致命工业意外，但在11月和12月两个月份发生的致命工业意外激增到10起，共有11名工人丧命。

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