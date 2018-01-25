新加坡今年力争完成RCEP谈判

（早报讯）新加坡将尽全力推进区域全面经济伙伴关系协定的谈判，并与印度通力合作，力争今年完成谈判，形成一体化亚洲市场。

李显龙总理星期四出席亚细安－印度纪念峰会（ASEAN-India Commemorative Summit）全体大会发表讲话时说，新加坡一向来坚信印度与亚细安融合的重要，双方下来也可朝三方面深化战略伙伴关系。

他说，印度需要在经济领域和亚细安有更大的合作。他形容印度是亚细安一个极为重要的经济伙伴，但印度目前只占亚细安总贸易额的2.6％，若能加深经济融合，推进贸易和投资，这能让亚细安和印度一同受惠；除了确保现有的亚细安－印度自由贸易协定等合作渠道与时俱进，也应建立新合作渠道，如区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以降低经商成本，取得互惠互利的成果。

“亚细安和印度应通力合作，确保RCEP的谈判能在今年完成，以便尽快收益。作为亚细安轮值主席国，新加坡将尽全力促进RCEP的谈判。”

RCEP一旦达成，将成为占全球45％人口、国内生产总值占全球约三分之一的一体化亚洲市场。李总理形容这是一个“创造全球最大经济体的历史机会”，而这也符合印度的“东向行动政策”、可增加对本区域的“印度制造”出口，并提升印度在这个区域架构的战略地位。

李总理也指出，落实后的RCEP连同亚印自贸协定，将让亚细安和印度达成到了2022年把贸易额增至2000亿美元（约2613亿新元）的目标。

参与RCEP谈判的16个国家是亚细安10个成员国，以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度这六个对话伙伴。

印度总理莫迪在全体大会开幕致辞时尽管没有提及RCEP，但他说，印度与亚细安的贸易额过去25年增长25倍，印度下来会继续加强与亚细安的贸易关系，促进商界之间的互动交流。他表示各国领袖主要谈论航行自由以及合作维持海事安全等。他也重申印度和亚细安一样，推崇以法制为基础的社会，以及维护和平的价值观。

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