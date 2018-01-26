我国就业总人数14年来首次萎缩

外籍劳工就业人数萎缩，导致我国就业总人数在过去14年来首次萎缩。不过，本地人就业人数增幅同比增长将近一倍，反映政府把重心移到雇佣本地人身上。

根据人力部今早发布的2017年劳动市场预估报告，就业总人数（不包括女佣）去年预计减少1万零700人或0.3％，这是自2003年以来首次减少。

本地人就业人数则预计增加2万1300人或0.9％，比前年增加的1万1200人多出将近一倍。

聘请本地人的主要是服务业，包括社区、社会与个人服务、金融与保险服务、运输与储存，以及行政与支援服务。

外籍员工减少主要是因为建筑业和海事业的工作准证持有者减少了。

截至去年12月，本地人占就业总人数67.2％，外籍员工则占32.8％。

■ 整体失业率攀升

整体失业率去年攀至2.2％，比前年的2.1％高。

不过，被裁退或提前解雇的人数有所减少，去年的冗员共计1万4340人，比前年的1万9170人少。

去年6月，新加坡人全职员工的月薪中位数同比上涨了5.9％至4050元。

若把通货膨胀计算在内，实际月薪则增长了5.3％，比前年6月的1.3％高。

人力部说，这可能反映了经济增长、劳动队伍性质改变，以及经济持续转型的趋势。

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