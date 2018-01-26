保安业产业转型蓝图下个月出炉

随着我国对保安服务的需求日益增加，保安业未来面对的人手短缺挑战将越来越大，该领域应借助科技转型，在减少保安人员人数的同时继续维护公共安全水平，并且让保安人员担任更复杂的工作。

总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明今天下午为保安管理公司翔鹰控股（AETOS Holdings）的新总部大厦主持开幕仪式，致辞时作出上述呼吁。

她说，新的基础设施将带动我国对保安解决方案和服务的需求。以兴建中的樟宜机场第五搭客大厦为例，它有朝一日将有能力承担相等于第一至第三搭客大厦的客流量。

随着新大士港口和新隆高铁的落成，也将有更多人群和货物途径新加坡，更多大型活动也可能在我国举行。

杨莉明说，保安业将越来越难找到人手以满足日益增长的需求，这不仅是由于人数问题，也是因为我国希望看到更多技能和才华兼备的人士。她也指出，新加坡的劳动队伍受教育程度较高，也精通科技，可管理和操作更复杂的保安系统。

上述因素使得我国保安业具备转型的条件。"我们拥有一个前所未有的机会，来提升该行业，并将专业水平提高到一个全新的高度。”

杨莉明强调，在转型过程中，科技将扮演关键角色，增加保安服务的效率，同时让保安工作更简单、安全和智能。

内政部目前正与劳资政伙伴合作，计划在下个月推出保安业的产业转型蓝图，探讨科技的采用和技能的提升，

杨莉明以翔鹰总部大厦的指挥中心（command centre）为例说，该系统采用传感器、闭路摄像机和视频分析来同时监控多座大厦，一旦出现可疑情况，则出动应急反应小组。如此一来，即使保安人员较少，仍可迅速应对可疑情况。翔鹰因此可不影响安全的前提下，协助大厦业主减少所聘请的保安人员。

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